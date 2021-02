Pandemické cestovanie v čase: Madeira 2019

Vysnívané Maledivy v nedohľadne, 42 dní dovolenky sa provokatívne vystatuje na výplatnej páske, vitamín D hlási alarmujúce hodnoty. Nesťažujem sa, len mi to chýba. Siaham na externý disk s jasným rozhodnutím. Dnes cestujem v čase.

Madeira nikdy nepatrila na môj zoznam vysnívaných krajín. Ale patrilo tam Portugalsko, ktorého je Madeira administratívnou súčasťou. Vlastne som o tomto ostrove nevedela vôbec nič. Ale jedného dňa som v náhlom návale potreby vycestovať počas Vianoc kúpila celkom lacné letenky. Našťastie manžel so mnou ide vždy hocikde, hocikedy a rád pristúpi na hocijaký plán.

Do Vianoc nám ostáva niekoľko mesiacov a tak sa pomaly orientujeme v tom, čo nám Madeira dokáže ponúknuť. S plánovaním a s prípravami to veľmi nepreháňame, už sme poučení, že nie vždy to má zmysel. S istotou ale vieme, že dva týždne sú dosť dlhá doba na to, aby sme videli väčšinu ostrova.

Október mi však nepraje. Pri kondičnom tréningu si zraním členok a potrhám si v ňom všetko, čo sa potrhať dá. Kým mi tréner poskytuje prvú pomoc, ja myslím na jediné. Sú dva mesiace dosť dlhá doba na to, aby som na Madeiru "odletela po svojich"?

Moju batožinu síce z väčšiny tvoria ortézy, obväzy a chladiace gély, ale barly nechávam doma. Hrdo si vykračujem smer Schwechat! Nakoniec nohu krásne rozchodím práve vďaka Madeire a jej vyhláseným levádám. Sú to zavlažovacie kanále, ktoré sa ťahajú naprieč celým ostrovom a vedú popri nich príjemné turistické cesty. Dlhšie, kratšie, náročné, jednoduché. Každý podľa svojej chuti a potreby.

Madeira nás svojou atmosférou okúzlila. Je to nádherná krajina s očarujúcou prírodou, s konštantnou a veľmi príjemnou teplotou okolo 20 °C, s nepreplnenými turistickými lokalitami a s milými ľuďmi. Za mňa ako milovníka vody a kávy mala snáď len dva mínusy.

1. Pláže na Madeire nie sú bežné a keď aj nejakú nájdete, tak kúpanie v oceáne je vhodné pre otužilcov alebo, ako sme videli my, pre severanov.

2. Dať si dobrú kávu mimo hlavného mesta je celkom oriešok (chce sa mi napísať zrnko). Ja mám rada kávu s mliekom, preto si väčšinou v kaviarni dávam kapučíno. No keď si vypýtate tento nápoj na Madeire, dostanete - v lepšom prípade - čiernu kávu s obrovským množstvom sladkej šľahačky, v horšom prípade to ešte vyšperkujú a posypú škoricou. Asi až po týždni sme pochopili, že keď chceme dostať nápoj najviac podobný nášmu kapučínu, musíme si pýtať "garoto" alebo "chinesu", čo odpovedá väčšej alebo menšej káve s mliekom. Takže, ak ste na svoju šálku kávy prehnane citliví (ako ja), odporúčam vopred si s personálom ujasniť, na čo presne máte chuť. Ale samozrejme chápem, na svete sú horšie veci ako nevydarená káva (napríklad celý deň bez dobrej kávy). Stále len žartujem.

Nuž, dosť bolo slov. Výlet na Madeiru práve začína.

Vodopád nad levádou

Obed vo Funchale - hlavnom meste Madeiry

Vianoce bez snehu

A malý tip na záver: Vzhľadom na málo frekventovanú autobusovú dopravu je veľmi vhodné požičať si na ostrove auto.

A druhý tip: Na zaplatenie zálohy je dosť často potrebné vlastniť kreditnú kartu, s tou debetnou sa to veľmi ľahko môže predražiť. Dá sa to aj bez kreditky, ale naše skúsenosti ukazujú, že s kreditkou ste pánom ciest!

Tak čo, šli by ste na Madeiru alebo vás lákajú iné destinácie?